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На грани: какое будущее США готовят для Балтийского региона

На грани: какое будущее США готовят для Балтийского региона

  Прокатившаяся недавно по странам Северной Европы и Прибалтийским республикам информационная компания, призванная напугать жителей этих государств угрозой якобы неминуемого нападения России, естественно, не осталась незамеченной, в том числе и экспертным сообществом.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
НЕУЖЕЛИ НАСЕЛЕНИЕ ПРИБАЛТИЙСКИХ СТРАН ГОТОВЫ СТАТЬ САКРАЛЬНОЙ ЖЕРТВОЙ РАДИ ВОЗРОЖДЕНИЯ У СЕБЯ УЖЕ АМЕРИКАНСКОГО НАЦИЗМА, В ПЕРЕМЕШКУ СО СВОИМ, ДОМОРОЩЕННЫМ И ЕВРОПЕЙСКИМ?!
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