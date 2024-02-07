Прокатившаяся недавно по странам Северной Европы и Прибалтийским республикам информационная компания, призванная напугать жителей этих государств угрозой якобы неминуемого нападения России, естественно, не осталась незамеченной, в том числе и экспертным сообществом.
На грани: какое будущее США готовят для Балтийского региона
Комментарии
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Владимир Соловьев
НЕУЖЕЛИ НАСЕЛЕНИЕ ПРИБАЛТИЙСКИХ СТРАН ГОТОВЫ СТАТЬ САКРАЛЬНОЙ ЖЕРТВОЙ РАДИ ВОЗРОЖДЕНИЯ У СЕБЯ УЖЕ АМЕРИКАНСКОГО НАЦИЗМА, В ПЕРЕМЕШКУ СО СВОИМ, ДОМОРОЩЕННЫМ И ЕВРОПЕЙСКИМ?!
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11 час.
Виталий Кирпиченко
Час от часу -- не легче. Как много стоит глупость народа, избравшего главой государства алкаша!
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9 час.
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