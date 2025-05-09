Что такое жизненные ценности, какие бывают и зачем они нужны

Независимость, честность, здоровье, уверенность, дружба — все это жизненные ценности. Мы опираемся на них, когда принимаем решения, строим отношения, выбираем работу или планируем выходные Что это Какие ценности формируются в детстве Какими должны быть Примеры Жизненные ценности и мировоззрение Вопросы экспертам Материал прокомментировали: Дмитрий Диденко, психолог, специалист сервиса психотерапии Alter; Александра Меньшикова, клинический психолог, кандидат психологических наук.