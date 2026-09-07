Сегодня Тит Листопадник – что говорят приметы о зиме

7 сентября Русская православная церковь отмечает сразу несколько важных событий: перенесение мощей апостола Варфоломея и день памяти апостола от семидесяти Тита, епископа Критского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Европе хотят за...
- В Екатеринбургско...
- Число убыточных о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым