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Царьград

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Суд изъял у семьи Скигиных 55% акций Петербургского нефтяного терминала

Суд изъял у семьи Скигиных 55% акций Петербургского нефтяного терминала

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил передать государству 55 % акций АО «Петербургский нефтяной терминал».

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