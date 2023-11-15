В Курортном районе выставили на продажу двухэтажную дачу 1917 года за 14 млн

Курортный район Петербурга считается одним из лучших для приобретения загородной недвижимости. Даже сейчас, в ноябре, на популярных сайтах объявлений можно найти заманчивые предложения о покупке дач, например, в Сестрорецке.
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