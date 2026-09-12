Меня тут спросили, или мне не жалко «бывших соотечественников».Я сначала хотел видео записать, а потом понял, что не смогу.
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Я своими руками сломал бы жирную шею Борису Джонсону или Зеленскому. С брезгливым выражением лица, с которым душат гниду. И потом пошёл бы мыть руки от говна.... Да УЖЖЖЖ...ГОВНА НАВАЛОМ...