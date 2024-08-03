Создатели ремейка “Готики” вновь подтверждают русскую озвучку и намекают н...

Создатели ремейка “Готики” вновь подтверждают русскую озвучку и намекают на возвращение ветеранов дубляжаПредставители THQ Nordic и Alkimia Interactive в очередной раз подтвердили наличие русской озвучки в грядущем ремейке “Готики”, а также поделились новыми деталями о локализации проекта.