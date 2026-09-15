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Кухонная плитка надоела, а на ремонт денег нет: покраска преобразит фартук, но с полом все гораздо сложнее

Кухонная плитка надоела, а на ремонт денег нет: покраска преобразит фартук, но с полом все гораздо сложнее

Покраска кухонной плитки — популярный и недорогой способ самостоятельного ремонта дома. В то же время демонтаж имеющейся — это дорогостоящий проект, образующий море грязи.

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