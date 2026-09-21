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"Ростелеком" фиксирует рост спроса на VPN-сеть среди малого и среднего бизнеса Алтая

"Ростелеком" фиксирует рост спроса на VPN-сеть среди малого и среднего бизнеса Алтая

Бизнес выбирает это решение в первую очередь из-за надежной защиты передаваемой информации и высокой устойчивости каналов связи.

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