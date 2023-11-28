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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Панарин – 1-й игрок «Рейнджерс» за 35 лет с 30 очками в 20 играх сезона. У него 11+19 на отрезке

Панарин – 1-й игрок «Рейнджерс» за 35 лет с 30 очками в 20 играх сезона. У него 11+19 на отрезке

Форвард «Рейнджерс» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (1:5).

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