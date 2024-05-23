Клумбы на зависть соседям: как сажать, поливать и подкармливать гортензию

Гортензия — кустарник, который радует нас своими красивыми цветами в течение всего лета. Это красивое и нежное растение, которое часто изображают на открытках, украшают им праздничные столы, а также составляют красивые композиционные букеты.
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