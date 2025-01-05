Зеленский заявил, что Лукашенко перед ним извинялся в начале СВО

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы извинился перед ним из-за использования территории республики для атак на Украину в начале спецоперации.
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