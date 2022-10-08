В Тверской области госавтоинспекторы организовали для школьников мероприятие «Город безопасности»

Сотрудники ОГИБДД УМВД России по городу Твери навестили учеников 3 класса городской школы № 36. Полицейские провели с ребятами практическое занятие по правилам безопасного перехода проезжей части.
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