Народ не оценил искрящиеся трусы Сидни Суини. Топ фото заезды «Белого Лотоса» и «Эйфории», где особенно подчеркивается её достоинство

Сидни Суини, в числе прочих, стала гостьей на Неделе моды в Париже. И, как считают знатоки моды, она если и не пыталась затмить своим образом Бьянку Цензори и Джулию Фокс, то, как минимум, планировала составить им конкуренцию.
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