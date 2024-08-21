В Брянской области пресекли попытку прорыва украинской ДРГ

Попытку прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию России в Климовском районе Брянской области пресекли российские пограничники, заявил губернатор Александр Богомаз 21 августа в своем Telegram-канале.
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