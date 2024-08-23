Губернатор Кубани потребовал защитить от строительства реликтовый лес в Сочи

Губернатор Кубани потребовал защитить от строительства реликтовый лес в СочиГубернатор Кубани Вениамин Кондратьев навестил Сочи в основном для того, чтобы проинспектировать зеленую зону в районе Мамайки, где по новым правилам землепользования собираются строить жилой микрорайон.