Что такое нимфомания? Нимфомания — как бороться?

Современное общество несколько изменилось, трансформировалось после распада Советского Союза. Если в то время было наложено общественное табу на все, что касалось интимной сферы жизни, то сейчас, к сожалению, ситуация кардинально изменилась, люди перестали скрывать свои желания, начали открыто ….