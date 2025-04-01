Польша хочет объявить в розыск экспертов по делу о трагедии под Смоленском

Национальная прокуратура Польши намерена объявить в розыск 43 российских судмедэксперта, принимавших участие во вскрытии останков погибших при крушении президентского лайнера Ту-154М под Смоленском 10 апреля 2010 года.
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