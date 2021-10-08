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Минстрой планирует привлечь мигрантов для строительства космодрома «Восточный»

Минстрой планирует привлечь мигрантов для строительства космодрома «Восточный»

Пилотную программу по ввозу трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки России могут запустить до конца октября.

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Елена Верия (Безденежных)
А что, у нас россиян не хватает? Нужно платить достойные зарплаты, тогда еще и на конкурсной основе принимать будут!
Александр Ершов
Кажется короновирус поразил мозги Минстрою.
Эдуард Белозеров
Его там никогда и не было, впрочем как и у всего правительства.
Галина Костина
Господи!дай ума чиновникам минстроя
Игорь Тихонов
Прекратите просить Бога о невыполнимом!!!
Равшан Лотфулин
В стране безработится, дай своим работу.
Uri Strukow
Вот оно- строительство БАТУТА. Дожили.
Александр Клюев
Скорее всего минстрой ищет новый источник срубить денег за счет гастробайтеров. Только вопрос в том на сколько их можно использовать на режимном объекте? Это-же космодром, а не торговый центр.
игорь ягодин
Геноцид русского народа набирает обороты!
Владимир Колесников
Ясно, что такое решение основано на откатах. Те, кто геноцид российского народа, одного поля ягоды с жульем.
valera960
Узаконенное уничтожение российской экономики путём законного вывоза денег из страны. Дальше каждый додумает сам и не ошибётся
Helg Konungr
Из Москвы и Питера можно насобирать втрое больше.
Олег Гильмутдинов
Разворовали столько, денег осталось лишь на мигрантов. Кто рискнёт после этого кроме артистов взлетать с него?...
Олег Гильмутдинов
А заключёнными пожалуй будет лучше заменить. Хоть не зря налоги наши проедать будут.
Игорь Тихонов
Все верно! Шойгу планирует построить в Сибири и на Дальнем Востоке 6 городов-миллионников, вот их и заселим гастерами, и каганат создадим дальневосточный... А то с россиянами одни проблемы - зарплату им "достойную" давай, соц.пакет, мед. услуги.. Да и воровать тогда сподручнее будет.
Виктор Перминов
Сибирь это цетр страны, поэтому гастарами заселять москву, это окраина.
Игорь Тихонов
Ну, насчет Москвы - это не актуально.. Это уже давно делается и весьма успешно!
Эдуард Белозеров
Похоже русские просто будут бежать из страны сдавая её фашистам во власти и пришлым из других республик.
Владимир Стеклов
Это власть ,на всю голову больна,почему в Финляндии не кого ,не зовут ,или что эти упыри во власти думают что наши русские не могут построить ,по-моему они уже посчитали сколько заработает эта власть на этих эмигрантах,плохо очень плохо.и власть России не думает о людях своих
Зенон Корейво
Во властных стуктурах сидят одни дебилы.
Tatyana Fedotova
Они аварий хотят? Они хотят диверсий? Это же только враги России могут допустить на важные для страны объекты мигрантов. Уж сразу бы привозили диверсантов и террористов. Хочет Бог наказать кого отнимает разум. Только плохо , что эти без разума в руководстве страной оказались. За что же страну то нашу наказывать, Боженька? Может для этих руководителей какое другое наказание придумаешь?
Анатолий Селиванов
это чтобы Бюджет распилить как можно больше (своим гражданам платить надо и прилично - а мигрантам 20-30 % выдадут за Некачественный труд и остальное в карманы........................
Владимир Барышев
Совсем охерели в этом мин строе Что своим гражданам нормально платить уже просто не хотят и по сути народ России уничтожают, лишая работы и заменяя население на узбеков и прочих жителей кишлаков и аулов! Может лучше весь минстрой во главе с этим замминистра отправить на это строительство пусть поработают ручками на благо родины!
Валерий Каулин
Принципиально не ругаюсь в сети матом, а иногда очень хочется. И эта мразь имеет наглость заявлять о заботе о народе? Прос...ли страну и вместе с ней Байконур, который мой отец строил с самого начала. Обобрали население, обеспечив себя любимых высокими "доходами", а остальным предложив выпутываться самим. Эй, начальник! Всё как в песне Юры (фамилию Светлоликий уже запомнил?).
Ирина
До каких пор наши министерства не будут отвечать за свои решения ?!!!! Ну любому же понятны последствия. Да и речь вообще-то не о постройке сарая. Вредители просто во власти.
Miner Markov
Это такой уровень мышления современных министерств...
Георгий Михалев
Зэки нам привычнее, тем более народ в совок 2 собрался. Можно начинать строить лагеря возле очередной стройки.
Nina Roytvarf (Чёрная)
)
Русский Крым Смерть бандеровцам
Вы все правильно решили воровитые чинуши. Ведь чем больше вы увеличите в России банду из жителей аулов и кишлаков не умеющих, да собственно и не желающих работать на благо России, на столько больше будет возможность отмыть бабла в ваши бездонные карманы, что их хватит даже вашим правнукам. Так, что смело творите своё паскудное дело, власть имущие барыги от экономики с повадками и нравами портовой проститутки вас поддержат, не сомневайтесь.
Wladimir Соснин
Главное платить мигрантам можно меньше чем местным.Да и обмануть можно.так как вякать они не будет.За счёт дешёвого труда чиновникам из минстроя можно не хило и значительно пополнить свои карманы.
Лариса Ярославцева
К стратегическим объектам ни в коем случае нельзя подпускать иностранных граждан, ни в каком виде
Виктор Онегин
Всё смешнее и смешнее. Начальство космодрома со свитой в Москве.Кто на объекте в начальниках ,те вроде как в ссылке.Ну а иностранные рабочие(в СССР и при царе-батюшке вербовавшиеся из передовых стран мира) из Узбекистана-это "вишенка на космодромном торте" наших управленцев. Позор!!! Позор государству которое стратегические объекты не доверяет своему народу.
Walery
На строительстве Космодрома и города Ленинск в Каз.ССР казахи и узбеки не работали. Разве только в войсках ВВ охраняли периметр.
Людмила Сорокина
мигранты вам настроят так что рухнет всё что они построили,они не строители,у них руки растут из жопы. да ещё и ленивые,один работает а десять сидят кружком на корточках.
Walery
Вы правы - они не специалисты. Очевидно Космодром хотят изначально загубить? Кто, американское лобби в правительстве РФ?
Anna Kadaner (Горелик)
под руководством Рогозина узбеки много настроят. Прощай космос
Виктория Виктория
кто предпочтительнее на стройках -узбекские мигранты или российские заключенные? мигранты 2% зэки 17% ни те, ни другие 13% а гражданам РФ, не сидящим, слабо предложить эту работу? 68%. Третий и четвертый вопросы можно объединить: отвечая, что ни те, ни другие, подразумевается, что работу предпочтительнее предоставлять, хоть и не люблю это слово, россиянам.
Виктория Виктория
Ну, что можно сказать о наших тупоголовых, сидящих в правительстве? Только одно: Ах, у дуба, ах, у ели....
Томара Тычкова
Лучше к этой работе привлекать россиян, например из оренбургской области, где люди от безделья травятся алкогольными суррогатами. Но , если всех уже отравили, можно привлечь и узбеков с таджиками, но только построить им там же бараки, или поселить в хоромах у Хуснуллина чтобы они не расползались по российским городам и селам.
Нина Скорик
Совсем уже ошалели от безнаказанности всякие хуснулины,свой народ сидит без работы,а они собрались ввозить безграмотных ишаков .Да что же это твориться в нашей стране.Обидно за наших мужиков,что какой -то Хуснулин считает достойными выходцев из кишлаков,а своих выставляют тупыми и ленивыми.Российский народ всегда был трудолюбив и терпелив.
карла карлова
Гнилая предательская власть уничтожает Россию.

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