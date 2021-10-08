Минстрой планирует привлечь мигрантов для строительства космодрома «Восточный»

Темы дняПолитикаМинстрой планирует привлечь мигрантов для строительства космодрома «Восточный» Пилотную программу по ввозу трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки России могут запустить до конца октября.Вернуться к статье4127НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена Верия (Безденежных)А что, у нас россиян не хватает? Нужно платить достойные зарплаты, тогда еще и на конкурсной основе принимать будут!Александр ЕршовКажется короновирус поразил мозги Минстрою.ЭБЭдуард БелозеровЕго там никогда и не было, впрочем как и у всего правительства.Галина КостинаГосподи!дай ума чиновникам минстрояИгорь ТихоновПрекратите просить Бога о невыполнимом!!!Равшан ЛотфулинВ стране безработится, дай своим работу.USUri StrukowВот оно- строительство БАТУТА. Дожили.Александр КлюевСкорее всего минстрой ищет новый источник срубить денег за счет гастробайтеров. Только вопрос в том на сколько их можно использовать на режимном объекте? Это-же космодром, а не торговый центр.игорь ягодинГеноцид русского народа набирает обороты!Владимир КолесниковЯсно, что такое решение основано на откатах. Те, кто геноцид российского народа, одного поля ягоды с жульем.Vvalera960Узаконенное уничтожение российской экономики путём законного вывоза денег из страны. Дальше каждый додумает сам и не ошибётсяHelg KonungrИз Москвы и Питера можно насобирать втрое больше.Олег ГильмутдиновРазворовали столько, денег осталось лишь на мигрантов. Кто рискнёт после этого кроме артистов взлетать с него?...Олег ГильмутдиновА заключёнными пожалуй будет лучше заменить. Хоть не зря налоги наши проедать будут.Игорь ТихоновВсе верно! Шойгу планирует построить в Сибири и на Дальнем Востоке 6 городов-миллионников, вот их и заселим гастерами, и каганат создадим дальневосточный... А то с россиянами одни проблемы - зарплату им "достойную" давай, соц.пакет, мед. услуги.. Да и воровать тогда сподручнее будет.Виктор ПерминовСибирь это цетр страны, поэтому гастарами заселять москву, это окраина.Игорь ТихоновНу, насчет Москвы - это не актуально.. Это уже давно делается и весьма успешно!ЭБЭдуард БелозеровПохоже русские просто будут бежать из страны сдавая её фашистам во власти и пришлым из других республик.Владимир СтекловЭто власть ,на всю голову больна,почему в Финляндии не кого ,не зовут ,или что эти упыри во власти думают что наши русские не могут построить ,по-моему они уже посчитали сколько заработает эта власть на этих эмигрантах,плохо очень плохо.и власть России не думает о людях своихЗенон КорейвоВо властных стуктурах сидят одни дебилы.TFTatyana FedotovaОни аварий хотят? Они хотят диверсий? Это же только враги России могут допустить на важные для страны объекты мигрантов. Уж сразу бы привозили диверсантов и террористов. Хочет Бог наказать кого отнимает разум. Только плохо , что эти без разума в руководстве страной оказались. За что же страну то нашу наказывать, Боженька? Может для этих руководителей какое другое наказание придумаешь?Анатолий Селивановэто чтобы Бюджет распилить как можно больше (своим гражданам платить надо и прилично - а мигрантам 20-30 % выдадут за Некачественный труд и остальное в карманы........................Владимир БарышевСовсем охерели в этом мин строе Что своим гражданам нормально платить уже просто не хотят и по сути народ России уничтожают, лишая работы и заменяя население на узбеков и прочих жителей кишлаков и аулов! Может лучше весь минстрой во главе с этим замминистра отправить на это строительство пусть поработают ручками на благо родины!Валерий КаулинПринципиально не ругаюсь в сети матом, а иногда очень хочется. И эта мразь имеет наглость заявлять о заботе о народе? Прос...ли страну и вместе с ней Байконур, который мой отец строил с самого начала. Обобрали население, обеспечив себя любимых высокими "доходами", а остальным предложив выпутываться самим. Эй, начальник! Всё как в песне Юры (фамилию Светлоликий уже запомнил?).ИИринаДо каких пор наши министерства не будут отвечать за свои решения ?!!!! Ну любому же понятны последствия. Да и речь вообще-то не о постройке сарая. Вредители просто во власти.MMMiner MarkovЭто такой уровень мышления современных министерств...ГМГеоргий МихалевЗэки нам привычнее, тем более народ в совок 2 собрался. Можно начинать строить лагеря возле очередной стройки.Nina Roytvarf (Чёрная))РБРусский Крым Смерть бандеровцамВы все правильно решили воровитые чинуши. Ведь чем больше вы увеличите в России банду из жителей аулов и кишлаков не умеющих, да собственно и не желающих работать на благо России, на столько больше будет возможность отмыть бабла в ваши бездонные карманы, что их хватит даже вашим правнукам. Так, что смело творите своё паскудное дело, власть имущие барыги от экономики с повадками и нравами портовой проститутки вас поддержат, не сомневайтесь.Wladimir СоснинГлавное платить мигрантам можно меньше чем местным.Да и обмануть можно.так как вякать они не будет.За счёт дешёвого труда чиновникам из минстроя можно не хило и значительно пополнить свои карманы.Лариса ЯрославцеваК стратегическим объектам ни в коем случае нельзя подпускать иностранных граждан, ни в каком видеВиктор ОнегинВсё смешнее и смешнее. Начальство космодрома со свитой в Москве.Кто на объекте в начальниках ,те вроде как в ссылке.Ну а иностранные рабочие(в СССР и при царе-батюшке вербовавшиеся из передовых стран мира) из Узбекистана-это "вишенка на космодромном торте" наших управленцев. Позор!!! Позор государству которое стратегические объекты не доверяет своему народу.WWaleryНа строительстве Космодрома и города Ленинск в Каз.ССР казахи и узбеки не работали. Разве только в войсках ВВ охраняли периметр.ЛСЛюдмила Сорокинамигранты вам настроят так что рухнет всё что они построили,они не строители,у них руки растут из жопы. да ещё и ленивые,один работает а десять сидят кружком на корточках.WWaleryВы правы - они не специалисты. Очевидно Космодром хотят изначально загубить? Кто, американское лобби в правительстве РФ?Anna Kadaner (Горелик)под руководством Рогозина узбеки много настроят. Прощай космосВВВиктория Викториякто предпочтительнее на стройках -узбекские мигранты или российские заключенные? мигранты 2% зэки 17% ни те, ни другие 13% а гражданам РФ, не сидящим, слабо предложить эту работу? 68%. Третий и четвертый вопросы можно объединить: отвечая, что ни те, ни другие, подразумевается, что работу предпочтительнее предоставлять, хоть и не люблю это слово, россиянам.ВВВиктория ВикторияНу, что можно сказать о наших тупоголовых, сидящих в правительстве? Только одно: Ах, у дуба, ах, у ели....Томара ТычковаЛучше к этой работе привлекать россиян, например из оренбургской области, где люди от безделья травятся алкогольными суррогатами. Но , если всех уже отравили, можно привлечь и узбеков с таджиками, но только построить им там же бараки, или поселить в хоромах у Хуснуллина чтобы они не расползались по российским городам и селам.Нина СкорикСовсем уже ошалели от безнаказанности всякие хуснулины,свой народ сидит без работы,а они собрались ввозить безграмотных ишаков .Да что же это твориться в нашей стране.Обидно за наших мужиков,что какой -то Хуснулин считает достойными выходцев из кишлаков,а своих выставляют тупыми и ленивыми.Российский народ всегда был трудолюбив и терпелив.карла карловаГнилая предательская власть уничтожает Россию.Комментировать
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