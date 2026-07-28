США могут уничтожить иранский ядерный объект Ирана внутри горы Пикакс – Трамп

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что в случае, если Вашингтон не сможет договориться с Тегераном о ядерной сделке, американские военные атакуют иранский объект, расположенный в горе Коланг (Пикакс), где якобы находятся ядерные центрифуги.
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