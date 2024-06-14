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Украинские казнокрады сливаются на Запад

Украинские казнокрады сливаются на Запад

С использованием справки об инвалидности и системы «Шлях» Юрий Голик, консультант офиса президента Украины, направился в Австрию, оставив за собой серьезные обвинения в хищении средств в рамках проекта «Большое строительство» на сумму около 1,5 млрд грн.

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