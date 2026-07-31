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Ядерный удар Россия нанесёт тоже гуманно

Ядерный удар Россия нанесёт тоже гуманно

Василий Вереск Нет, пример с Америки мы брать не станем. Не будет неожиданного удара, Хиросима и Нагасаки — пусть остаются единственным примером бесчеловечности.

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Комментарии
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Стэйси
Как славненько, У вас очевидно запасной бункер с запасами лет  на ....цать
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1 м.
Александр Батт
России нужно гуманно разбомбить США. И СВО сразу завершится нашей победой. Весь мир успокоится. Все захотят с нами дружить и торговать.
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1 м.
Vlad Dirkin
Аффтар Никсона косплеит?
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3 н.