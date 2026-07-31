Василий Вереск Нет, пример с Америки мы брать не станем. Не будет неожиданного удара, Хиросима и Нагасаки — пусть остаются единственным примером бесчеловечности.
Ядерный удар Россия нанесёт тоже гуманно
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Стэйси
Как славненько, У вас очевидно запасной бункер с запасами лет на ....цать
Ответить
1 м.
Александр Батт
России нужно гуманно разбомбить США. И СВО сразу завершится нашей победой. Весь мир успокоится. Все захотят с нами дружить и торговать.
Ответить
1 м.
Vlad Dirkin
Аффтар Никсона косплеит?
Ответить
3 н.
Свежие комментарии