Немецкий канцлер Фридрих Мерц в субботу, 17 октября 2026 года, выразил уверенность, что большая часть молодого поколения готова нести обязательную службу во благо общества.
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