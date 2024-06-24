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Мэр Новосибирска назначил нового главу департамента инвестиций

Мэр Новосибирска назначил нового главу департамента инвестиций

В Новосибирске мэр Кудрявцев нашёл замену севшему на скамью подсудимых Виталию Витухину.В мэрии Новосибирска новое назначение – на пост главы департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства назначен Александр Морозов.

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