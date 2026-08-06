НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Защитник «Калгари» Кузнецов о прозвище «Кузя»: «Этот никнейм передается в команде – до меня так звали Кузьменко»

Защитник « Калгари » Ян Кузнецов в интервью Спортсу’‘ рассказал о своем прозвище. – В НХЛ замечали, что вы однофамилец Евгения Кузнецова? – Раньше больше про это спрашивали.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии