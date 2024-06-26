В Москве в 4 раза выросло число сделок с жильем дороже ₽200 млн

Рост спроса на такие лоты связан с ограничением передвижения и вывода капитала из страны, а также стремлением покупателей к снижению рисков и диверсификации своего портфеля активов за счет покупки наиболее престижной недвижимости, пояснили в NF Group В Москве за неполные шесть месяцев 2024 года число сделок с эксклюзивными лотами (по цене от 200 млн руб.