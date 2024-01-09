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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Вышло новое видео средневековой песочницы с открытым миром, в которой «тыся...

Вышло новое видео средневековой песочницы с открытым миром, в которой «тыся...

Вышло новое видео средневековой песочницы с открытым миром, в которой «тысячи игроков станут NPC»Студия Mainframe Industries опубликовала новый тизер-трейлер предстоящей средневековой песочницы Pax Dei, которая, как стало известно, получит поддержку технологии NVIDIA DLSS 3 (сглаживание с алгоритмами глубокого обучения).

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