Права снова придется менять, штрафы за опасную езду и не только

2025 год принес с собой настоящую бурю изменений в ПДД и законодательстве для водителей. Электронные права и СТС больше считаются недействительными – бумажные документы снова обязательны, а их отсутствие может обернуться эвакуацией авто.
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