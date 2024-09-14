«Терпение может закончиться». Медведев допустил применение Россией ядерного оружия

Медведев заявил о возможном ядерном ударе России в ответ на действия Запада Россия не применяет ядерное оружие в ответ на действия противника, потому что понимает опасность и необратимость такого конфликта.
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