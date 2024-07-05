Турция ужесточает процедуры досмотра пассажиров в аэропортах

В Турции принят закон об ужесточении процедуры досмотра пассажиров в аэропортах. Отныне сотрудники службы безопасности будут проверять личный багаж и электронные устройства как на входе в терминал, так и на входе в зону посадки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии