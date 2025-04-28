БлокнотРУ «Пророссийский» президент США договаривается с нашими врагами о тех условиях, на которых, по его мнению, РФ должна согласиться на мир.
Не оставим камня на камне: России пора показать всю свою мощь - Трамп заигрался с Зеленским
Комментарии
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S
Serg
"Но второй «Орешник» так и не был запущен по врагу"- а может не запущен просто потому, что не запущен в производство??? Отметился опытный образец, отлично отметился.... и ВСЕ, также как "Арматы" только для парадов, штучные СУ-57 и много чего еще из прекрасного вооружения, но мизерными партиями. Может, поэтому уже пару месяцев нас СМИ и подводят к мысли о необходимости "договариваться" с хохлами? Да и немудрено, когда вскрылось, сколько миллиардов напиздили генералы Шойгу. Вот только главный военный министр, как всегда в России ни сном ни духом не ведал, что творится в его ведомстве до тех пор, пока уже дальше даже "светлейший" своего личного "грибника, таежника" прикрывать не смог, но и спросить по законам военного времени с него за такую слепоту стесняется, наверное.
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10 час.
zs
zhanna simonova
Орешников достаточно и их применят
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3 час.
ВАЛЕРИЙ
"...возможный отказ наших союзников «оправдать» такое решение, потенциальный ответный удар Запада...." - автор слегка погорячился , написав эту фразу. У России всего 4 союзника : Армия, ВКС, Флот и КНДР. Интересно - кто из них откажется оправдать применение ТЯО ?! (или под определение "союзники" втерлось мифическое ОДКБ???) Что касается "потенциального удара запада", сбрасывать его со счетов нельзя. Да только юса вряд ли это делать будет, все её центры принятия решений находятся под постоянным прицелом Российского СЯО, а возможности мелкобритании и пятой петушиной республики таковы, что ихнее оружие не успеет и долететь до России ( если еще взлетит, конечно), как мелкобритания уйдет на лно, а центр европки превратится в пустыню.
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1 час.
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