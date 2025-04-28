Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Ваша Светлость
    Надоели уже эти путинские игры. У нас парни на войне, в наши дома летят вражеские снаряды, а у Самого праздники... Чт...Путин объявил пер...
  • ВАЛЕРИЙ
    "...возможный отказ наших союзников «оправдать» такое решение, потенциальный ответный удар Запада...." - автор слегка...Не оставим камня ...
  • zhanna simonova
    Орешников достаточно и их применятНе оставим камня ...

Не оставим камня на камне: России пора показать всю свою мощь - Трамп заигрался с Зеленским

Не оставим камня на камне: России пора показать всю свою мощь - Трамп заигрался с Зеленским

БлокнотРУ «Пророссийский» президент США договаривается с нашими врагами о тех условиях, на которых, по его мнению, РФ должна согласиться на мир.

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Комментарии
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S
Serg
&quot;Но второй «Орешник» так и не был запущен по врагу&quot;- а может не запущен просто потому, что не запущен в производство??? Отметился опытный образец, отлично отметился.... и ВСЕ, также как &quot;Арматы&quot; только для парадов, штучные СУ-57 и много чего еще из прекрасного вооружения, но мизерными партиями. Может, поэтому уже пару месяцев нас СМИ и подводят к мысли о необходимости &quot;договариваться&quot; с хохлами? Да и немудрено, когда вскрылось, сколько миллиардов напиздили генералы Шойгу. Вот только главный военный министр, как всегда в России ни сном ни духом не ведал, что творится в его ведомстве до тех пор, пока уже дальше даже &quot;светлейший&quot; своего личного &quot;грибника, таежника&quot; прикрывать не смог, но и спросить по законам военного времени с него за такую слепоту стесняется, наверное.
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10 час.
zs
zhanna simonova
Орешников достаточно и их применят
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3 час.
ВАЛЕРИЙ
&quot;...возможный отказ наших союзников «оправдать» такое решение, потенциальный ответный удар Запада....&quot; - автор слегка погорячился , написав эту фразу. У России всего 4 союзника : Армия, ВКС, Флот и КНДР. Интересно - кто из них откажется оправдать применение ТЯО ?! (или под определение &quot;союзники&quot; втерлось мифическое ОДКБ???)  Что касается &quot;потенциального удара запада&quot;, сбрасывать  его со счетов нельзя. Да только юса вряд ли это делать будет, все её центры принятия решений находятся под постоянным прицелом Российского СЯО, а возможности мелкобритании и пятой петушиной республики таковы, что ихнее оружие не успеет и долететь до России ( если еще взлетит, конечно), как мелкобритания уйдет на лно, а центр европки превратится в пустыню.
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1 час.
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