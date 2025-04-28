Не оставим камня на камне: России пора показать всю свою мощь - Трамп заигрался с Зеленским

S

Serg

"Но второй «Орешник» так и не был запущен по врагу"- а может не запущен просто потому, что не запущен в производство??? Отметился опытный образец, отлично отметился.... и ВСЕ, также как "Арматы" только для парадов, штучные СУ-57 и много чего еще из прекрасного вооружения, но мизерными партиями. Может, поэтому уже пару месяцев нас СМИ и подводят к мысли о необходимости "договариваться" с хохлами? Да и немудрено, когда вскрылось, сколько миллиардов напиздили генералы Шойгу. Вот только главный военный министр, как всегда в России ни сном ни духом не ведал, что творится в его ведомстве до тех пор, пока уже дальше даже "светлейший" своего личного "грибника, таежника" прикрывать не смог, но и спросить по законам военного времени с него за такую слепоту стесняется, наверное.