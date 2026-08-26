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Царьград

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Жители Тернополя устроили стихийный бунт против ТЦК с криками «Позор!»

Жители Тернополя устроили стихийный бунт против ТЦК с криками «Позор!»

На западе Украины в Тернополе произошел настоящий взрыв народного гнева.Местные жители дали жесткий отпор сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК), которые попытались силой задержать мужчину в жилом доме.

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