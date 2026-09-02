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Татар-информ

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В Татарстане объявили конкурс на четыре премии Академии наук РТ

В Татарстане объявили конкурс на четыре премии Академии наук РТ

Академия наук Татарстана объявила конкурс на соискание четырех именных премий для ученых. Заявки принимаются до 17 сентября.

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