В Татарстане объявили конкурс на четыре премии Академии наук РТ

Академия наук Татарстана объявила конкурс на соискание четырех именных премий для ученых. Заявки принимаются до 17 сентября.
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