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Семья Высоцкого решила избавиться от его квартиры в Москве за 170 млн рублей

Семья Высоцкого решила избавиться от его квартиры в Москве за 170 млн рублей

Родственники поэта продают пустующее жилье площадью 120 кв. метров Родственники поэта, актера и музыканта Владимира Высоцкого продают его московскую квартиру, сообщает Maх-канал Mash.

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