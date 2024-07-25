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Raytheon произведет зенитные ракеты на сумму почти $2 млрд

Raytheon произведет зенитные ракеты на сумму почти $2 млрд

Агентство по противоракетной обороне США подписало контракт с одним из своих основных подрядчиков, компанией Raytheon Technologies, на сумму 1,94 миллиарда долларов для производства управляемых зенитных ракет SM-3 семейства "Стандарт".

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