Raytheon произведет зенитные ракеты на сумму почти $2 млрд

Агентство по противоракетной обороне США подписало контракт с одним из своих основных подрядчиков, компанией Raytheon Technologies, на сумму 1,94 миллиарда долларов для производства управляемых зенитных ракет SM-3 семейства "Стандарт".
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