Несколько раз в месяц меня выручает рецепт кекса на кефире. Основа кекса - доступные продукты, рецепт - незатейливый и быстрый, результат - всегда получается и одобряется, а начинки - тут вариантов десятки, а может, и сотни! У меня пока вариантов начинок несколько десятков и сегодня предлагаю рецепт кекса на кефире с шоколадным штрейзелем и орехами.