Стало известно о новых способах обмана россиян у кибермошенников

Аферисты переходят на «тематические схемы» Злодеи находят новые тематические схемы обмана граждан, среди которых, в частности, «экзамены» и «отпуск», рассказал РИАМО председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.