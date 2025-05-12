Стало известно о новых способах обмана россиян у кибермошенников

Аферисты переходят на «тематические схемы» Злодеи находят новые тематические схемы обмана граждан, среди которых, в частности, «экзамены» и «отпуск», рассказал РИАМО председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.
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