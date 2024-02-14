Нагачевский: Для всего народа Стояногло остается генпрокурором

"Для меня генпрокурор – это Стояногло. Это так не только для меня, это и для народа". Такое заявление сделал бывший министр юстиции, адвокат Фадей Нагачевский в программе "По фактам с Юлией Федоровой", передает Noi.
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