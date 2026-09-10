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Царьград

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Ульяна Медведева: молоко 3,2% полезно для большинства людей

Ульяна Медведева: молоко 3,2% полезно для большинства людей

Кандидат наук Ульяна Медведева объяснила, что молоко с жирностью 3,2% идеально для большинства людей без лишнего веса и высокого холестерина.

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