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Глава МИД Ирана: страна не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине

Глава МИД Ирана: страна не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине

Официальный Тегеран не поддерживает ни одну из сторон нынешнего конфликта на территории Украины. С таким заявлением выступил иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан, комментируя сообщения о якобы возможной оправке БПЛА в Россию.

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