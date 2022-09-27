Глава МИД Ирана: страна не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине

Официальный Тегеран не поддерживает ни одну из сторон нынешнего конфликта на территории Украины. С таким заявлением выступил иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан, комментируя сообщения о якобы возможной оправке БПЛА в Россию.