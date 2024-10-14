Алтайское предприятие заменило немецкие топливные системы для «КАМАЗов»

Алтайский завод прецизионных изделий начинает серийно производить топливные системы для «КАМАЗов». У предприятия Барнаула получилось заменить топливные немецкие и китайские системы, поставляемые на отечественную технику, пишут «Известия».
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