Дожди придут на смену жаре. Какая погода будет на Алтае до конца сентября

Дожди будут мочить регион примерно до 24 сентября, а потом ожидается либо солнечная, либо облачная погода "Последняя" жара неделю продержалась в Алтайском крае: ясно, солнечно и без каких-либо осадков.
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