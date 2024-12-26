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На российских складах зафиксировали избыток китайских машин

На российском авторынке образовался избыток китайских автомобилей. По данным «Коммерсанта», это произошло из-за того, что автоконцерны из КНР не смогли предсказать охлаждение спроса и пополнили свои запасы перед ростом утильсбора.

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