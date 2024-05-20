"Ему доверял Хаменеи". Чем известен погибший президент Ирана Эбрахим Раиси

Бывший глава исламской республики считался очень жестким, но прагматичным политиком Появилась официальная информация о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси – его смерть подтвердил вице-президент Мохсен Мансури.
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