Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Селиванов
    Вот беда. Эбрахим Раиси, был нашим союзником. Теракт возможен!?"Ему доверял Хаме...
  • Nikolay Zakharov
    Если чист на руку,то отпустят,судя по должностям, отменный коррупционер.Чем запомнился ар...
  • Надежда Rudi
    Народ вооружается. Это плохо! К нам вернулись бандитские перестрелки и средневековье!Стрельба произошл...

"Ему доверял Хаменеи". Чем известен погибший президент Ирана Эбрахим Раиси

"Ему доверял Хаменеи". Чем известен погибший президент Ирана Эбрахим Раиси

Бывший глава исламской республики считался очень жестким, но прагматичным политиком Появилась официальная информация о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси – его смерть подтвердил вице-президент Мохсен Мансури.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Селиванов
Вот беда. Эбрахим Раиси, был нашим союзником. Теракт возможен!?
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх