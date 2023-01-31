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Бельерин перешел из «Барселоны» в «Спортинг». За 5 месяцев он сыграл в 7 матчах

Эктор Бельерин покинул «Барселону» спустя пять месяцев. 27-летний защитник перешел в «Спортинг». Контракт рассчитан до конца сезона.

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