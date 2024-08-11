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Петербургский дневник

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Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт: «Динамо» будет главным конкурентом «Зенита» в борьбе за золото»

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт: «Динамо» будет главным конкурентом «Зенита» в борьбе за золото»

Известный футбольный специалист Борис Рапопорт специально для «Петербургского дневника» прокомментировал матч «Зенита» с московским «Динамо», в котором чемпионы победили (1:0) Матч чемпионов с бронзовыми призерами прошлого сезона прошел в упорной борьбе, что не удивило бывшего главного тренера и спортивного директора «Зенита» Бориса Рапопорта.

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