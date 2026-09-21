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Новый король фото и видео? Как снимает Vivo X500 Pro Max в реальности, показали сразу после презентации

Новый король фото и видео? Как снимает Vivo X500 Pro Max в реальности, показали сразу после презентации

Опубликованы наглядные примеры роликов и снимков Инсайдер Digital Chat Station уже успел протестировать новый флагман Vivo X500 Pro Max и поделился впечатлениями, а также выложил примеры фотографий и коротких роликов.

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