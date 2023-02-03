Губернатор Чукотского АО Копин: в регионе расширили помощь семьям мобилизованных

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин сообщил в своём Telegram-канале, что отныне члены семей мобилизованных граждан из Чукотки смогут бесплатно пройти курсы профессиональной подготовки.
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