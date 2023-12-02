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Царьград

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В Чите в декабре пройдет чемпионат России высшей лиги «Б» по волейболу

В Чите в декабре пройдет чемпионат России высшей лиги «Б» по волейболу

Матчи чемпионата России высшей лиги «Б» по волейболу (6+) состоятся в Чите с 19 по 24 декабря.Пресс-служба сообщает, что соперницами нашей «Забайкалки» станут волейболистки из Владивостока, Иркутска, Барнаула, Куйбышева и Хабаровска.

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