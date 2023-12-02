В Чите в декабре пройдет чемпионат России высшей лиги «Б» по волейболу

Матчи чемпионата России высшей лиги «Б» по волейболу (6+) состоятся в Чите с 19 по 24 декабря.Пресс-служба сообщает, что соперницами нашей «Забайкалки» станут волейболистки из Владивостока, Иркутска, Барнаула, Куйбышева и Хабаровска.