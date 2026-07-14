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Калуга-поиск

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6 беспилотников уничтожили в Калужской области 13 июля

6 беспилотников уничтожили в Калужской области 13 июля

В понедельник системы ПВО благополучно отразили атаку беспилотников в Калужской области. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, днём 13 июля сбили 6 БПЛА над территориями Боровского, Малоярославецкого, Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.

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